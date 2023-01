Ammoniti : Kouamé, Zaccagni, Amrabat per gioco falloso, Saponara per simulazione, ... Iltempo finisce 2 - 0 per i lombardi. Nella ripresa la Juve prova a riaprire il match e tiene in ...... 'Mamma mia' Era del valore di soli 3.000 l'identità delprotagonista della puntata di Soliti ... Intervenendo, Alessandro ha quindi spiegato: 'C'è un campionatoper lo strongman, come c'è ...

Il primo italiano autore di un set Lego Ideas: "Per riuscirci non basta un software, serve l'anima" la Repubblica

Atletica, Pietro Arese spumeggiante: record italiano del miglio dopo 50 anni! Primo azzurro sotto i 4 minuti OA Sport

Domeniconi: "Il mio primo disco rock in italiano" il Resto del Carlino

The Last of Us, serie HBO: il primo episodio in italiano ora è gratis Multiplayer.it

Attacchi a diplomatici italiani a Berlino e Barcellona, pista anarchica: 5 fermati. Il messaggio per ... Il Sole 24 ORE

Con il successo di Novak Djokovic è calato il sipario sugli Australian Open 2023. La decima affermazione a Melbourne del campione nativo di Belgrado gli ha permesso di raggiungere in vetta alla gradua ...La "batteria" del centrodestra, e in particolare di FdI, per celebrare positivamente i 100 giorni al governo parte dal mattino. Ma la ...