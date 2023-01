“Il primo giorno della mia vita” | l’intenzione del suicidio e l’importanza delle seconde possibilità

(Di domenica 29 gennaio 2023) Titolo: IlmiaRegia: Paolo Genovese Paese di produzione/anno/durata: Italia/2023/121 minuti Interpreti: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini, Lino Guanciale Programmazione: Cinema Capitol, UCI Cinemas Orio al Serio, UCI Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema, Cinema Garden Clusone “Secondo voi, quante sono le persone felici in questo momento?” Così un uomo misterioso (interpretato da Toni Servillo) si rivolge ai quattro protagonisti di Ilmia, film di Paolo Genovese, al cinema dal 26 gennaio. Protagonisti che hanno deciso di dare sfogo al proprio male di vivere, compiendo il gesto più ...

... che sarà ilpremier dei 27 ad incontrarlo, dal suo insediamento a palazzo Planalto , per il ... possono rivelarsi cruciali, per allentare una dipendenza dalla Cina, diinpiù ...... da dove ha rilasciato le prime dichiarazioni e dove ha avuto ilcontatto diretto con i due piloti. In particolare, fino daldella sua firma, il dibattito si è mosso sul rapporto tra ...

Il primo giorno della mia vita, la recensione del film al cinema Elle

Servillo, Buy, Mastandrea in Il primo giorno della mia vita, Fantastico all’italiana magnificamente imperfetto Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Paolo Genovese: "Con 'Il primo giorno della mia vita' racconto il nostro male di vivere" la Repubblica

"Il primo giorno della mia vita" tra male di vivere e speranza di felicità ilGiornale.it

Debutta all'Uci Cinema di Parco Leonardo «Il primo giorno della mia vita»: boom di applausi per il film di Pao ilmessaggero.it

«Nel mondo c’è tanta voglia e richiesta di Italia», dice spesso Giorgia Meloni tirando il bilancio dei suoi primi cento giorni da premier nel settore della politica estera.«Nel mondo c’è tanta voglia e richiesta di Italia», dice spesso Giorgia Meloni tirando il bilancio dei suoi primi cento giorni da premier nel settore della politica ...