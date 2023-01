Il Napoli è forte | consapevole e spietato Ora lascia agli altri le belle prestazioni

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilè debordante. Ha vinto da squadra. Da grande squadra. Perché è da grande squadra sfruttare le occasioni a disposizione. Ed è da grande squadra avere in panchina un signor centravanti come Giovanni Simeone che a cinque minuti dalla fine si è girato in area e di sinistro ha segnato il gol che può davvero vivificare la provocazione di Mourinho sullo scudetto già vinto. È stato coraggioso Spalletti a togliere prima Kvara e poi Osimhen e a dare spazio alle forze fresche che lo hanno premiato. Ilha battuto un’ottima Roma probabilmente la squadra piùaffrontata dazzurri in campionato. In classifica per misurare i distacchi ci vuole il metro: l’Inter è lontana 13 punti, Lazio Atalanta, Milan 15, la Roma 16. È stata una bella partita, molto intensa. Ben giocata sia dal...