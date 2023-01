Il Monza vince 2-0 allo Stadium e supera la Juve in classifica

Il portiere deldiventa poi l'incubo dei bianconeri per come respinge la bella conclusione di ... Finisce così: la Juve nonda tre partite, ha preso 10 gol dopo aver avuto la miglior difesa ...TORINO - Dopo il colpaccio del Sassuolo a San Siro con il Milan, la seconda sorpresa della 20 giornata di Serie A la regala uno straordinario, che compie un'impresa all'Allianz Stadium ...

Juve, è un disastro totale: il Monza vince 2-0 allo Stadium e la scavalca! La Gazzetta dello Sport

Juventus, così è un incubo: il Monza vince 2-0 allo Stadium e bissa l'andata Gazzetta del Sud

Psicodramma Juve! Il Monza vince anche al ritorno, Milik ko Sport Napoli News

Il Monza vince la eSupercup: battuta la Juve in finale eSports & Gaming

FIFA 23: AC Monza vince EA SPORTS eSupercup, Juventus sconfitta in finale Everyeye Videogiochi

Vittoria per il Monza, che ha battuto la Juventus anche nel girone di ritorno vincendo quest'oggi per 0-2 all'Allianz Stadium. La formazione brianzola ha ottenuto i tre punti grazie alle ...Ciurria e Dany Mota chiudono la pratica già nel primo tempo: i brianzoli vincono 2-0 e scavalcano i bianconeri in classifica.