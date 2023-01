Il Milan visto dalla Francia | “ridicolizzati dal Sassuolo” | “da Pioli in fiamme a Pioli in ferie”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Insi parla della sconfitta delcontro il. Le Parisien titola: “ridicolizzato dal”. Tra l’altro a casa sua, sul suo prato. “Una serie disastrosa per il campione in carica. Ildi Olivier Giroud ha perso pesantemente sul suo prato (2-5), domenica, contro il mal classificato, nel corso della 20° giornata di Serie A. I lombardi ora puntano al 4° posto in classifica (dietro Napoli, Inter e Atalanta) quando avrebbero avuto la possibilità, in caso di vittoria, di riconquistare il 2° posto”. A nulla è servito il gol di Giroud, scrive il quotidiano francese, “i rossoneri hanno comunque preso uno schiaffo infernale“. Anche perché, aggiunge, si tratta della terza sconfitta consecutiva e della sesta partita senza vittorie in ...

PROPOSTO AL- Erano gli anni in cui il campionato italiano rappresentava l'El Dorado del calcio mondiale e forse, se c'è un rammarico, è proprio quello di non aver maiRomario in Serie A, ...... che di queste cose ne sa più di me, con la solita perizia e abilità, distenderà ilsul tavolo anatomico e ne farà l'autopsia. Esame autoptico è il termine giusto perché tutti noi abbiamo,...

Il Milan visto dalla Francia: "ridicolizzati dal Sassuolo", "da Pioli in ... IlNapolista

Crollo Milan, tutti i numeri della crisi Panorama

Inter, contro Atalanta e Milan non può bastare quanto visto ieri L'Interista

Show di Gattuso – L’ex Milan è furioso: “Mi hai visto con una faccia di m***a” – VIDEO MilanLive.it

Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo MilanLive.it

Olivier Giroud, attaccante del Milan, dopo la pesantissima sconfitta in casa contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Dazn: " E' un momento difficile, ma dobbiamo rimanere uniti. Abbiamo il so ...Reduce dalla vittoria fuori casa contro la Cremonese, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, ora l’Inter affronterà l’Atalanta in Coppa Italia e il Milan in Campionato. “L’Inter ha meritato la vit ...