Il Milan affondato col Sassuolo | Dionisi lezione di calcio a Pioli | il video dei gol

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ilperde 5-2 colnella ventesima giornata di Serie A. I rossoneri perdono la seconda posizione dopo la vittoria dell’Inter con la Cremonese. Arriva un’altra disfatta per ilche perde cole perde il secondo posto in classifica. La squadra di Dioni domina contro quella die chiù in vantaggio il primo tempo grazie ai gol di Defrel, Frattesi e Berardi. In mezzo la rete di Giroud, quella del momentaneo 2-1. Nella ripresa entra Leao per De Ketelaere ma la musica non cambia. Ilsegna altro due gol con Laurienté ed Henrique. Il gol di Origi del 5-2 serve solo per le statistiche. L'articolo proviene daNapoli, notizie su Napolipiu.com.

...stata Kajan che con una rete per tempo hale Pantere. Statistiche aggiornate per la numero 11 viola che ha segnato la sua seconda doppietta in Serie A dopo quella realizzata contro il...Aspettava l'offerta del, che però non hacon decisione, nonostante i contatti con Paolo Maldini ci siano stati. L'offerta giusta è arrivata dal Bournemouth : 30 milioni più bonus. ...

Il Milan affondato dal Sassuolo, Dionisi lezione di calcio a Pioli: il video dei gol napolipiu.com

Povero Milan, tradito e affondato anche da Rebic e dal fantasma di Origi La Gazzetta dello Sport

Brescia affondato dal Como e contestato dai tifosi BresciaToday

Il BestXI dell'andata: premi al Napoli, nomination all'Inter. Lazio più ... Sportitalia

FIGC FIGC

Laurentie non sbaglia dagli undici metri. 46' Rigore per il Sassuolo dopo 30 secondi. Calabria affonda Laurentie in area. 45' Inizia il secondo tempo. Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere, dentro Leao ...Milan-Inter 1-4, secondo tempo ... Al 56' la migliore occasione per le ragazze di Maurizio Ganz. Al 74' nuovo affondo neroazzurro. Polli attacca la profondità in contropiede e serve un passaggio ...