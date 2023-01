Il Giugliano vince il derby contro la Turris

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ililcampanolaper 2-0. I tigrotti incassano così una vittoria nel match di oggi, domenica 29 gennaio. In scena oggi iltra le due squadre, gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023. I Marcatori delsono stati al 32’st Salvemini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.