Il Giugliano si aggiudica il derby del Liguori | Turris ko 2-0

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIltorna a vincere e lo fa nelcontro unasempre più nei guai nelle zone basse della classifica. I gialloblu si sonoti la sfida delgrazie alle reti di Salvemini al 77? e Oyewale al 90?. Un successo che spinge la squadra di Di Napoli all’ottavo posto in classifica, in piena zona play off, a -1 dal Cerignola. Per lainvece la salvezza diretta dista ora ben cinque punti. Nel prossimo turno per ilimpegno casalingo contro il ritrovato Messina, che oggi ha fermato sull’1-1 la capolista Catanzaro. Saranno proprio i mattatori del campionato invece ad ospitare laal Ceravolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.