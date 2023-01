Il flop degli Accordi di Abramo | affari d’oro sulla pelle dei palestinesi e niente pace

Leggi su tpi

(Di domenica 29 gennaio 2023) Abu Dhabi, Emirati Arabi. È una calda mattina di gennaio e 150 funzionari e diplomatici di sei Paesi si accalcano in un grande salone per una foto di rito. Si riuniscono per la prima volta tutti insieme e nonostante l’incontro sia cominciato solo da cinque minuti, secondo uno dei capi delle delegazioni presenti, quello è il momento più importante. Per l’ormai ex direttore generale del ministeroEsteri di Israele, Alon Ushpiz, quei brevi istanti del 9 gennaio sono stati infatti fondamentali per «pompare benzina nel motore di un nuovo meccanismo regionale» che, almeno nelle intenzioni iniziali, doveva portare lain Medio Oriente. Era infatti la prima volta, da quando è stato istituito nel marzo dello scorso anno, che il Forum del Negev riuniva i suoi gruppi di lavoro divisi per competenza: sicurezza alimentare e idrica, energie pulite, ...