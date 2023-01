Il denaro non è più un tabù Perché investire dà sicurezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il miglior modo per superare le paure è affrontarle. Non avete sbagliato rubrica e non affronteremo temi psicologici, semplicemente abbiamo preso in prestito un inizio che ci aiuta ad affrontare i punti della settimana.la finanza fa paura? Numeri, conti e soldi incutono spesso timore, e in generale, l'economia e la finanza continuano a restare ai margini dei temi più trattati quasi fossero un fastidioso contorno, nonostante i soldi piacciano a tutti. C'è ancora una sorta di: ilmette ansia e non solo quando non c'è. La maggior parte delle sensazioni che si provano, è legata alla poca dimestichezza con la gestione delle finanze. Questoesiste per lo più nei Paesi latini, che si portano appresso la cultura medievale delcome “sterco del diavolo”, quindi associato al male, ...