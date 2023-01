Il cappotto di Carlo dice molto sull’obsolescenza programmata | il consumismo è insostenibile

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ildel re d’Inghilterra fa notizia: è lo stesso da 40 anni.III potrebbe metterlo in vendita e farci qualche soldo, come suggerisce una martellante pubblicità, ma preferisce tenerlo e metterselo. Ovviamente il suo(ma forse ne ha più di uno) non è all’ultima moda: taglio e tessuto sono classici. E chi potrebbe avere più classe di un re inglese? Gli inglesi sono “strani” perché da una parte hanno i comportamenti più stravaganti e, dall’altra, sono detentori di stili intramontabili. Le mode più estreme nascono lì, come la minigonna di Mary Quant, o le mode dei vari movimenti rocker, mod, punk, e molti altri che si distinsero anche per il modo di vestire. A fianco a queste mode, però, rimane salda la sartoria di tradizione: ottimi tagli e ottimi tessuti. Genova, la mia città, è la più inglese d’Italia. ...

Il royal look del giorno. Il premaman di Charlotte Casiraghi al festival del circo di Montecarlo Charlotte Casiraghi incinta sceglie un cappotto oversize per il primo look dopo la notizia sulla gravid ...