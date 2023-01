Il bilancio di Berlusconi | “Bene i primi cento giorni del governo | ora semplificare il Paese”

(Di domenica 29 gennaio 2023) ROMA – Ildi Silviodopo i100delMeloni è positivo: “Mi sembra che ipassi dell’esecutivo siano andati nella direzione giusta. E comunque gli obiettivi della nostra coalizione e delriguardano l’intera legislatura”, dice il presidente di Forza Italia in un’intervista a “Il Messaggero”. E sul L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::auspica undi centrodestragarantisce che la coalizione resterà unitaparla di contagio e opposizionepropone aldi collaborare Per ...

E propriotraccia un'positivo', pur avvisando che 'gli obiettivi della nostra coalizione e del Governo riguardano l'intera legislatura'. Perentorio anche l'altro vicepremier e ......famosa e contestata direttiva puntò immediatamente il provvedimento voluto dal governo...era individuato nella violazione delle norme europee sulla contabilità "in quanto ildi un ...

Governo, Berlusconi: "Positivo bilancio primi 100 giorni" Adnkronos

Governo, Berlusconi approva i primi 100 giorni: “Bilancio positivo, direzione giusta” Il Tempo

Governo, Berlusconi: "Positivo bilancio primi 100 giorni" Entilocali-online

2022, il bilancio di Berlusconi - Politica TGCOM

Berlusconi promette di portare le pensioni minime a mille euro ... Fanpage.it

La "batteria" del centrodestra, e in particolare di FdI, per celebrare positivamente i 100 giorni al governo parte dal mattino. Ma la ...ROMA - Il bilancio dopo i primi 100 giorni del governo Meloni è positivo per Silvio Berlusconi: "Mi sembra che i primi passi dell'esecutivo siano andati ...