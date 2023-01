(Di domenica 29 gennaio 2023) Una, che emerge proprio nel momento in cui ilè in difficoltà. Nel 2023 i bavaresi sono ancora in attesa di vincere una partita. Pareggio col Lipsia, pareggio col Colonia, ...

- Wolfsburg 2 - 1 18:30M. - Eintracht F. 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 17:00 Troyes - Lens 1 - 1 21:00 Marsiglia -1 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 16:30 PSV - Go Ahead Eagles 2 - 0 18:45 RKC ...Una suggestione, che emerge proprio nel momento in cui ilè in difficoltà. Nel 2023 i bavaresi sono ancora in attesa di vincere una partita. Pareggio col Lipsia, pareggio col Colonia, altro pareggio con l'Eintracht (tutti per 1 - 1). La ...

Germania: lo Stoccarda battuto, il Lipsia a -1 dal Bayern Monaco Tutto Juve

Il Bayern Monaco non ingrana Suggestione Zidane se Nagelsmann scricchiola La Gazzetta dello Sport

Il Bayern Monaco non vince più, Muller: “Situazione fastidiosa ma…” ItaSportPress

Bundesliga: Bayern Monaco-Francoforte 1-1 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Otto anni fa l'allenatore francese era rimasto stupefatto dall'organizzazione del club tedesco durante un praticantato: la strada è però accidentata, tra i costi sostenuti e la concorrenza di Juventus ...Leggi su Sky Sport l'articolo Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 1-1, gol e highlights: Kolo Muani risponde a Sané ...