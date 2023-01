Ignazio La Russa | il presidente del Senato alla Corsa per la Memoria”

Al suo fianco a fare da apripista alla Run for Mem, il presidente del SenatoLa, il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, il vicepresidente UCEI Milo Hasbani e il ...Alla corsa 'Run for Mem', organizzata a Milano in onore della Giornata della Memoria c'era anche il presidente del SenatoLa. Quest'ultimo ha voluto mandare un chiaro messaggio di sostegno alle comunità ebraiche: 'Sono qui con i miei amici della comunità ebraica milanese. Ed essere qui è già di per sé un ...

Il presidente La Russa non va all’incontro in Senato con Modiano e gli studenti sulla Shoah Il Fatto Quotidiano

Giornata della Memoria, La Russa non incontra Sami Modiano: peccato fosse suo dovere Il Fatto Quotidiano

Giorno della Memoria, Ignazio La Russa alla corsa "Run for Mem": "Noi qui contro antisemitismo e antisionismo" La Repubblica

Il Senato commemora la Shoah. La Russa: "Ogni giorno dell'anno sia il giorno della memoria" RaiNews

La Russa alla corsa per la Giornata della Memoria: «Perché sono qui Non ci sono due opzioni» - Il video Open

Alla corsa per la giornata della memoria c'era anche La Russa. Il presidente del Senato ha dichiarato: "Conta esserci".(Agenzia Vista) Roma 26 gennaio 2023 Il Senato con il suo concorde e unanime momento di riflessione e memoria, vuole indicare a tutti la necessità non di fermarci alla solennità perché vorremmo che il ...