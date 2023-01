I fiori di Sanremo ispirano il trucco primavera 2023

Leggi su amica

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sarà la voglia dio l’attesa per il 73esimo Festival di, fatto sta che ildi stagione si ispira sempre di più ai. Le ciglia si aprono come corolle, impreziosite da mascara blu e viola, mentre ombretti, lipstick e smalti si vestono di tinte pastello, più o meno accese, rubate all’iris, alla mimosa, al glicine e alla lavanda. Molteplici anche le texture, con risultato finale perlato, luminoso, satinato, opaco o super-brillante. Infinite le possibilità: una sola nuance sfumata su tutta la palpebra, magari in contrasto con quella del rossetto, punti luce colorati nell’angolo interno dell’occhio ma anche piccolidisegnati sul viso con tecniche simili all’acquarello. Ispirazione: ilsi veste dei colori dei ...