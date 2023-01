I fatti | prima delle proteste Becchetti legge Valditara

Leggi su formiche

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’intervento del ministroche ha ventilato l’ipotesi di salari diversi per i professori al Nord e al Sud, in modo da tener contodifferenze di costo della vita ha risollevato un tema più volte dibattuto nel nostro paese. Se i costi della vita variano e di molto nelle diverse aree geografiche, i salari (e in questo specifico caso quelli dei dipendenti pubblici) non dovrebbero essere differenziati su questa base ? Ogni volta che si solleva la questione si alza un coro di critiche. Credo che in primo luogo si debba partire dalla realtà deie poi stabilire quali sono le policy migliori. La differenza di costo della vita è evidente. Se vogliamo misurarla su un tenore di vita molto basso, quello della soglia di povertà Istat, basta andare sul sito ed interrogare la maschera per rendersene conto (il lettore può farlo ...