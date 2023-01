(Di domenica 29 gennaio 2023) Ladel Mondo nell’su: il successo ottenuto ai Mondiali di Bhubaneswar (in India) incontro il(al termine di un match emozionante, concluso ai) consegna il titolo più ambito a livello intercontinentale alla nazionale tedesca. Lainizia subito nel migliore dei modi per il, che si porta sul 2-0 con Florent Van Aubel e, un minuto dopo, con Tanguy Cosnys; nel secondo quarto, i tedeschi accorciano le distanze con Niklas Wellen e, nel terzo periodo, raggiungono gli avversari sul 2-2 con la rete di Gonzalo Peillat. All’inizio dell’ultimo quarto si porta in vantaggio lacon Mats Grambusch, salvo poi subire il 3-3 a due minuti dalla fine (a segno il ...

A inizio marzo, prenderà il via la serie A Elite suNell'auditorium della sede centrale dell'istituto di credito, in frazione Roreto, ieri sera è stata presentata ufficialmente la partnership tra l'HF Lorenzoni Bra (blasonata società disue indoor, femminile) e la Banca di Cherasco . Sulle maglie neroturchesi della serie A Elite, in campo nazionale ed internazionale, campeggerà il nuovo sponsor (così come sulle divise ...

Hockey prato, la Germania è Campione del Mondo! Battuto in finale ai rigori il Belgio, bronzo per i Paesi Bassi OA Sport

Hockey prato, Mondiali 2023: la finale sarà tra Belgio e Germania, semifinali spettacolari OA Sport

Hockey prato, Mondiali 2023: pareggio tra Inghilterra ed India, vince nettamente la Spagna OA Sport

Svizzera U21 d'argento nell'hockey su prato RSI.ch Informazione

Hockey/F su prato e indoor: presentata la partnership tra la Lorenzoni e la Banca di Cherasco (VIDEO e FOTO) IdeaWebTv

Oggi pomeriggio, i gialloneri scenderanno nuovamente in campo per la finalina di consolazione per il 3° posto. A inizio marzo, prenderà il via la serie A Elite su prato.Il Belgio potrà clamorosamente difendere il proprio titolo iridato: si sono concluse oggi le semifinali dei Mondiali di hockey su prato al maschile, in quel di Bhubaneswar (India) e si è andato a deli ...