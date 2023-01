Hit Parade | Maneskin conquistano la classifica | Guè resta sul podio

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 gennaio 2023) Unaall’insegna del rap e del vero rock con l’ingresso nella Top10 degli album più venduti degli infallibili. Anche questa settimana non ci sono stati grandi stravolgimenti e pochissime new entry, ma il panorama musicale non si ferma. Tra i singoli trionfano i “drammi” d’amore, con un pizzico di vendetta. Ladegli album più venduti secondo Fimi/Gfk suona ritmo di canzoni rap e rock, con ie Guè Pequeno. Pochissime nuove uscite, ma il panorama discografico italiano prepara il terreno per un febbraio all’insegna delle novità, che seguiranno il Festival di Sanremo, quest’anno pensato per un panorama variegato, ma prettamente pensato per un pubblico giovanile., foto Ansa – VelvetMagTrionfano in cima allaa solo una settimana ...