Highlights e gol Pontedera-Cesena 0-3 | girone B Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Glie i gol di, match valevole per la ventiquattresima giornata delB del campionato di, in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa mediante un netto e perentorio 3-0 grazie alla doppietta di Stiven Shpendi e alla rete di Marco Calderoni. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Il meglio della Bundesliga su Gazzetta.it. Hertha Berlino - Union Berlino 0 - 2:e ...Il meglio della Bundesliga su Gazzetta.it. Hoffenheim - Borussia M. 1 - 4:e ...

Cremonese-Inter 1-2, gol e highlights: doppietta di Lautaro Sky Sport

Empoli-Torino 2-2, gol e highlights: i granata rimontano nel finale Sky Sport

Vibonese-Catania 0-2, gol e highlights ItaSportPress

Video gol Cremonese-Inter 1-2, highlights e sintesi partita MilanoToday.it

Lecce-Salernitana 1-2, gol e highlights: la decidono Dia e Vilhena Sky Sport

Terzo pareggio consecutivo per il Bayern Monaco che non va oltre l'1-1 con l'Eintracht Francoforte. All'Allianz Arena i padroni di casa partono forte e nella prima mezz'ora impegnano due volte Trapp ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Rimini-Lucchese, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023 ...