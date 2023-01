Highlights e gol Fiorenzuola-Imolese 1-2 | girone B Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Glie i gol dimatch valevole per la ventiquattresima giornata delB del campionato di, in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa per 1-2. Doppio vantaggio ospite con Simeri e Mamona. Arriva poi l’espulsione di Zanini, ed il gol su rigore di Scardina, che riaprono il match. Ma non basta. Vince l’. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.