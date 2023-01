Highlights e gol Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 0-2 | Bundesliga 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Glie le azioni salienti di0-2. Al 33? è Adeyemi a sbloccare il risultato su assist di Brandt. Un autogol di Tapsoba al 53? invece chiude il match, con ilche non riesce più a reagire. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Terzic che salgono a quota 34 punti, a -3 daln- SportFace.

Era dal 1997 (1 - 6 contro la Juve) che i rossoneri non subivano almeno 5in casa in A. Il tabellino di Milan - Sassuolo 2 - 5 ( GLI) 19' pt Defrel S), 22' pt Frattesi (S), 24' pt ...VAR in corso però ma tutto buono, confermato il5' lungo lancio di Biraghi, Casale fa buona ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...

Milan-Sassuolo 2-5, gol e highlights. Berardi show a San Siro, Pioli perde ancora Sky Sport

Cremonese-Inter 1-2, gol e highlights: doppietta di Lautaro Sky Sport

VIDEO Ascoli-Palermo 1-2, gol e highlights: doppio Brunori, Corini sbanca il Del Duca Mediagol.it

Juventus-Monza 0-2: gol e highlights. A segno Ciurria e Dany Mota, bianconeri ko Sky Sport

Werder-Wolfsburg 2-1: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Il gol da fiducia alle padrone di casa, tanto che al 52' Cambiaghi sfiora il palo con una gran botta da fuori. La risposta comasca è affidata ancora una volta a Pavan, il cui colpo di testa al 70' si ...Osasuna - Atletico Madrid 0-1 highlights e gol: Saul regala la vittoria all'Atletico Madrid che è momentaneamente solo al quarto posto ...