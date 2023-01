Guerra Ucraina | i diamanti russi possono finire tra le nuove sanzioni La svolta del Belgio che potrebbe non bastare

(Di domenica 29 gennaio 2023) Non è il film di Di Caprio, ma anche ilora parla di «di sangue». O meglio,insanguinati: quelli, che finora hanno eluso lema ora...

Per approfondire Il caso " L'Italia non vuole la: "Basta con l'invio di armi" Il retroscena " La nota segreta del generale Usa: "Tra due anni il conflitto tra America e Cina" Perché l'...... sta a lui ritirare le sue truppe" Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è pronto a parlare nuovamente con il presidente russo Vladimir Putin per mettere fine allain. "Parlerò ...

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: "Servono missili a lungo raggio o continueranno a distruggere le ... la Repubblica

Roma: "Nessun nuovo contratto con Parigi sulla difesa aerea, commessa già firmata a dicembre" - Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio - Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio RaiNews

Guerra Ucraina, i diamanti russi possono finire tra le nuove sanzioni. La svolta del Belgio (che potrebbe non ilmessaggero.it

Ucraina, Scholz: "Parlerò con Putin, tocca a lui mettere fine a guerra" Adnkronos

Guerra in Ucraina, Crosetto avanti a testa bassa: nuovo decreto per gli aiuti militari Il Tempo

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Dopo i temuti e diffusi ransomware, che hanno messo sotto scacco centinaia di aziende e infrastrutture sanitarie, la nuova frontiera del cybercrime sono i 'wiper' virus ...Nuovo appello di Zelensky. L’Ucraina ha bisogno di missili a lunga gittata per fermare il “terrore russo”. Lo ha ribadito il presidente ucraino sottolineando che i missili Himars attualmente utilizzat ...