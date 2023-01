Guardare lo smartphone mentre si cammina | ecco la funzione che può salvare la vita

Questa la motivazione riportata sull'atto: Ma Uniti per cambiare non è rimasta ae ha ...nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per, ...... fare lavori a maglia in compagnia, intrattenersi con qualche gioco di società oppureun ...non è troppo tecnologico potrà rivolgersi per esempio per problemi legati all'uso delloo ...

"Non guardare lo smartphone appena svegli": cosa succede se lo fai ilGiornale.it

Guardare il telefono da appena svegli: gli effetti sul cervello. Il neurologo: «Aumentano ansia e stress» ilmessaggero.it

Guardare lo smartphone appena svegli Aumenta lo stress e l'ansia wdonna.it

Tre buoni motivi per smettere di guardare i film sullo smartphone BadTaste.it TV