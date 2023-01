Grosso si fida di Cannavaro | “Convinto che il Benevento ne verrà fuori”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrosinone – Al termine della svalevole per la terza giornata del girone di ritorno di Serie B contro il, Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Frosinone dopo la gara contro i giallorossi di Fabio. Prestazione – E’ stata una partita difficile ma lo sapevamo, faccio i complimenti alche ha giocatori forti e si è visto. Siamo partiti bene, abbiamo avuto delle occasioni poi è diventata una gara equilibrata. Siamo stati bravi a rimanere in partita e abbiamo avuto la determinazione di portarla a casa.– Ci siamo abbracciati, ci volgiamo bene. Gli ho fatto un in bocca al lupo e gli ho fatto i complimenti. Vittoria – Siamo stati bravi a rimanere dentro la gara, a un certo ...

