Grande Fratello Vip | chi sarà eliminato tra Nikita Pelizon | Oriana Marzoli e George Ciupilan? I sondaggi parlano chiaro

Ieri l'assistente di Forum è entrato fortemente in crisi per via di questo rapporto altalenante ed è scoppiato a piangere nella Casa delVip . "E' diventato il loro cane", Antonella ..."Sentosoddisfazione e sono molto fiero di me stesso", ha detto il serbo in conferenza ... scoppiando a piangere con mia madre e mio. Ho lasciato andare tutte le emozioni che fino a ...

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese confessa quanto spende per gli outfit della figlia: “Poi li… Il Fatto Quotidiano

Black out nella casa del Gf Vip. E scatta un bacio Dire

Grande Fratello Vip, Davide Donadei rischia la squalifica per aver infranto il regolamento: ecco cosa ha fatto Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip 7, news e avvenimenti di questa settimana Libero Magazine

Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi 27 gennaio: esito sondaggi Tag24

Antonella Fiordelisi ha fatto delle riflessioni sulla conoscenza nato al GFVip7 con Edoardo Donnamaria: 'Voglio un amore vero' ...Per la maggior parte degli italiani la domenica equivale solo a due cose: calcio e campionato! Anche i Vipponi non si fanno mancare il lusso di una rigenerante partita a calcetto e si fiondano in giar ...