Governo | un caso la nomina di Pecoraro | diede il via libera ai funerali Priebke | Meloni lo mette a capo del team per la lotta all’antisemitismo

(Di domenica 29 gennaio 2023) “I morti sono tutti uguali”. Così nel 2013 l’ex prefetto di Roma Giuseppegiustificò la decisione di concederepubblici al boia, responsabile degli orrori della Fosse Ardeatine. Ilperò lo hato “coordinatore nazionale per lacontro l’antisemitismo”, dopo la mancata elezione in parlamento con FdI. Ilè raccontato da Repubblica e la polemica per questa decisione, che suona come uno sfregio alla Memoria delle vittime che si è appena celebrata, non si placa: esponenti politici ma anche storici ne chiedono le dimissioni., 72 anni, ex prefetto di Roma (venneto dalBerlusconi), un lungo cursus honorum nelle istituzioni, anche ...

... un territorio fortemente a rischio, nelsi dovesse iniziare a combattere nei paraggi'. Con l'... Dopo gli attacchi alle sedi diplomatiche ad Atene, Berlino e Barcellona, ilitaliano ha ...... ha commentato la notizia spiegando che " si tratta di un tema così importante che il... In ogni, le politiche adottate dalla Casa Bianca e dai suoi alleati si inscrivono in un più ampio ...

Governo, un caso la nomina di Pecoraro: diede il via libera ai funerali Priebke, Meloni lo mette a capo del… Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, il governo conferma la linea dura: "È terrorismo, non arretreremo" La Stampa

Abodi: "Caso Plusvalenze Ecco cosa sta aspettando il governo" Calcio in Pillole

Caso Plusvalenze, il Governo pensa a un intervento: "Non sono ... GonfiaLaRete

Riforma spiagge, l'aut-aut del governo e le risposte dei sindacati Mondo Balneare

«L’Italia è in una situazione più solida di quanto alcuni vogliono far credere». Così premier Giorgia Meloni, in una puntata della sua rubrica social, in occasione dei 100 giorni del suo governo. «Lo ...Oggi il secondo tiurno delle elezioni parlamentari. Per il partito islamico Ennhada è "in corso un colpo di Stato". Il paese in ginocchio per ...