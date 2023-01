Gli anarchici alzano il tiro | proiettile al quotidiano Il Tirreno e molotov contro commissariato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen – Una busta contenente unspedita a Ile duelanciate nel parcheggio delPrenestino, a Roma. Sono gli ultimi gesti, tanto idioti quanto terroristici, degliche stanno protestando per Alfredo Cospito, detenuto al 41bis. C’era da aspettarsi attacchi di questo tipo, oltretutto – come fatto trapelare dall’intelligence italiana – sta crescendo anche il timore di veri e propri attentantiin Italia, soprattutto a ministeri, sedi istituzionali, carceri e in generale a obiettivi sensibili. Un pericoloso modus operandi finalizzato ad attirare l’attenzione e a generare il caos, a prescindere dal caso Cospito. Come segnalato stamani su questo giornale, la galassia anarchica ha d’altronde sempre avuto questo obiettivo, ...