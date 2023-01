Giulio Regeni | i genitori a La7 | “Non abbiamo incontrato nessuno del nuovo esecutivo Sette anni | sei governi e la presa in giro resta uguale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Confermo ufficialmente che nonnessun esponente delgoverno.senza, seie lainrimane più o meno“. Sono le amare parole di Paola Deffendi, mamma di, il ricercatore friuliano rapito e ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016. Ospite di Propaganda Live (La7) assieme al papà di, Claudio, Paola Deffendi si pronuncia anche sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il quale l’Egitto collaborerà per far luce sulla morte di: “A ogni governo cheavuto possiamo accostare la parola ‘collaborazione’. ...