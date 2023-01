Giorgia Deidda | “Scrivo perché mi sento viva in un corpo morto Il mondo per me è un campo pieno di mine”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 29 gennaio 2023)è una poetessa, una ragazza di ventotto anni di bell’aspetto, colta e dai modi gentili ma che vive in untutto suo. Una dimensione psichica che è stata diagnosticata come sindrome bipolare di tipo II con annesso disturbo borderline della personalità. Condizione mentale di non facile gestione che implica improvvisi e estremi mutamenti dell’umore, inaffidabilità comportamentale, pensiero accelerato, fasi di insonnia alternati ad altre di ipersonnia, iperattività seguita da momenti di letargo, manifestazioni di logorrea e autoesaltazione che spesso lasciano il posto a crisi profonde di disistima accompagnate da pensieri autodistruttivi. Si tratta peraltro di un quadro assai complesso che non può essere riassunto brevemente e soprattutto in maniera sbrigativa, usando soltanto l’aridità delle espressioni tecniche. Chi soffre di queste ...