Giorgetti | ' Da febbraio bollette in calo fino al 40% Un premio ai virtuosi '

- Si attende un calo consistente dei costi dell'energia. Il ministro dell'Economia ha annunciato una vera e propria sforbiciata. Più prudente Nomisma, secondo la quale le bollette caleranno del 33%. ...... quello di riferimento per l'Europa, con il future per consegna aa 54,35 euro al ... Giancarlo: 'Prima del primo di aprile il governo in qualche modo interverrà per prorogare le ...

Giorgetti: "A febbraio bollette del gas giù del 40%. Il governo sta lavorando a prezzi politici" RaiNews

I dati ufficiali dell’Autorità saranno diffusi il prossimo 2 febbraio. Codacons: se le previsioni del ministro saranno confermate, scatterà un risparmio annuo di 845 euro ...Il ministro dell'Economia dice che sui costi dell'energia "dipende da Arera, ma ci sarà una diminuzione significativa con la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi".