Giarrusso fa di tutto per spaccare il Pd e detta gli ordini alla sinistra

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) È divampata la polemica intorno a Dinoper il suo ingresso nel Partito Democratico e l'appoggio a Stefano Bonaccini nella corsa per le primarie. L'eurodeputato ed ex membro del Movimento 5 Stelle prova a scrollarsi di dosso le critiche in un'intervista al Corriere della Sera: “Nessuno può dirmi che salgo sul carro del vincitore, visto il momento di difficoltà del Pd. È normale chi mi attacchino, ma ho una mia forza, come tutti sanno, e sono sempre stato un elettore di centroprima di scegliere il M5S, ci sono stati ingressi di persone molto più distanti. Il Pd - dice l'ex Iena a proposito delle critiche del passato - aveva commesso errori e smarrito in parte la sua identità. Io sono il primo ad averlo criticato quando si era allontanato dai lavoratori, dai deboli, ero deluso, non è un caso se ci sono state uscite e scissioni. Ma ora ...