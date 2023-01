Giarrusso è un passo falso | a rischio la credibilità del governatore

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ieri 28 gennaio, durante la convention di presentazione della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Pd, si è presentato Dino, annunciando il suo ritorno in politica e soprattutto la sua entrata a supporto deldell’Emilia – Romagna. Il suo discorso ha prodotto molte perplessità non solo sui social -che lo hanno attaccato duramente anche a livello satirico- ma anche nello stesso Partito democratico. Molti infatti si sono chiesti il perché di questa mossa che non sembra poter apportare benefici all’immagine di Bonaccini, ma che è incomprensibile anche dal punto di vista dell’apporto elettorale. Oggi 29 gennaio, sul Corriere della Sera a firma di Giulia Ricci, è uscita una intervista all’ex deputato europeo dei Cinque Stelle ed ex iena che tenta di spiegare i motivi della sua scelta. Vediamo alcuni punti topici. Segui su ...

Quella dipare proprio una Excusatio non petita, accusatio manifesta e non solo rafforza ma anzi amplifica i dubbi sulla sua improvvisa conversione sulla via di Damasco e l'idea che ...... "Io ho fatto unindietro, cerchiamo tutti di unirci per fare unavanti". Di per sé la ... L'ex Iena poi esponente M5s ed europarlamentare Dinoentra nel Pd e si schiera al fianco ...

L'annuncio dell'ingresso nel PD dell'ex esponente del Movimento 5 Stelle è stato accolto con un certo scetticismo ...