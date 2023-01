GG Team Wear Benevento 5 | blitz sul campo del Manfredonia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ undi quelli che possono mutare il corso di una stagione quello messo in atto dal GG5, capace di espugnare il «PalaScaloria» di Mandredonia con un netto 7-2. Quella andata in scena in Puglia è stata, con molta probabilità, una delle migliori esibizioni dei ragazzi di mister Nitti in questo campionato, soprattutto perché rispetto ad altre volte la squadra è stata brava a capitalizzare la sempre copiosa mole di gioco prodotta. IL MATCH – Neanche due giri di lancette e Arvonio ha fatto subito pendere le sorti dell’incontro verso i giallorossi siglando il vantaggio, ma al 9’ Dell’Onder ha pareggiato i conti. Lo stesso Dell’Onder al 15’ ha permesso aldi operare il sorpasso con la rete del 2-1 in una parte di finale di frazione, poi, ...