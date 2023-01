George Clooney parla per la prima volta della malattia | “Avevo il viso paralizzato”

Inoltre, come se non bastasse, sembra che la villa acquistata dai Ferragnez, per la bellezza di 5 milioni di euro , si trovi molto vicina all'abitazione di(un sogno divenuto realtà).... e quella che vedete in foto è la casa che i Ferragnez hanno acquistato in paese peraltro situata davanti a Laglio, sponda opposta, in pratica lo specchio di Villa Oleandra, magione di

Brad Pitt e George Clooney fotografati insieme. I commenti: “Sono sempre uguali” Il Fatto Quotidiano

Brad Pitt e George Clooney sorpresi sul set: le foto Radio Monte Carlo

Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme, le foto sul set del film Wolves Sky Tg24

Brad Pitt e George Clooney tornano a recitare insieme in Wolves Cosmopolitan

Brad Pitt e George Clooney sono tornati (e sono bellissimi!): eccoli sul set insieme AMICA - La rivista moda donna

L’adolescenza di George Clooney è stata segnata da una malattia che lo ha messo a dura prova: ne ha parlato durante uno show, con la consueta ironia.Sono sempre gli americani (e sempre di più) ad arrivare numerosi per visitare Cenacolo, Duomo, Scala per poi allungarsi sicuramente sul lago di Como a dare una sbirciatina alla villa del loro celeberr ...