Gelo su Bonaccini che imbarca l' ex Iena Giarrusso | ribellione e sconcerto nel comitato

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Va bene, costruire una piattaforma programmatica è difficile, così come lo è non ergere (anche involontariamente) steccati che possano ripiegare su se stesso un progetto politico. Perché a finire in cortocircuito ci si mette un attimo. E pare che stia capitando a Stefano. Candidato alla segreteria del Pd, uno dei pochi ancora in grado di proporre all'opinione pubblica un modello di governo del territorio. Dato per vincente alle primarie, a fronte di una Elly Schlein (la sfidante sostanziale) troppo confinata in certi retaggi da sinistra radicale. Eppure,in quest'ultima fase di contesa congressuale pare soffrire la una dinamica piddina resa ancor più complessa dal ritorno di Articolo 1 e dalla presenza di molti esponenti che guardano al Movimento 5 Stelle. Il risultato è un messaggio spesso confusionario. Così, per esempio, ecco che ...