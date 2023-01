GdS – Mercato | il Bologna insiste per Kyriakopoulos | il Sassuolo però apre solo al prestito oneroso

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-28 21:39:59 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: I rossoblù cercano un innesto sulla corsia sinistra: ilvorrebbe unSarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa che porta ail laterale mancino delGeorgios: il club rossoblù (questa mattina Thiago Motta si é riunito alle 9 col presidente Saputo e a seguire coi dirigenti in un summit di, poi il ds Di Vaio è stato al Castellani per Empoli-Torino) starebbe lavorando sulsecco chei neroverdi vorrebbero. Nella trattativa potrebbe entrare Vignato secondo uno scambio, anche se non c’é ancora nulla di definito e definitivo. ...