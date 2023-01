GdS – La maxi plusvalenza dell’Inter e la dura vita in Inghilterra | è già addio al Chelsea! | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-29 11:14:35 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Dopo i primi sei mesi al Chelsea, l'ex Inter Cesare Casadei è pronto a lasciare subito i Blues. Secondo la stampa inglese, il centrocampista classe 2003 verrà girato in prestito al Reading. IN DIFFICOLTA' – Dopo essere stato uno dei migliori giocatoriPrimavera nella stagione scorsa, il Chelsea ha messo sul piatto 15 milioni per portare il giocatore indove però fatica ad ambientarsi: per il momento ha giocato solo in seconda squadra, totalizzando 5 gol e un assist in 13 partite stagionali, nelle quali però ha rimediato anche due cartellini rossi. Ora l'idea di girarlo in prestito in Championship – seconda divisione inglese – al Reading con la speranza che possa trovare più continuità tra i grandi.