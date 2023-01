Gazzetta – Inter | Skriniar e Dumfries in uscita | la situazione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-26 09:49:26 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Da Parigi voci di un affondo imminente. L’esterno guarda al mercato inglese: il suo agente sta sondando il terreno con le big Vincenzo D’Angelo-Alessandro Grandesso 26 gennaio– Milano Senza pathos, senza più incertezza. Il finale è scritto, ma è il percorso a non essere ancora chiaro. Milanal Psg è un affare ormai chiuso. Questione di tempo, certo. Ma quanto? Ecco, questa è la domanda che rimette pepe a una storia altrimenti non più da copertina e quasi già archiviata. Perché le strade sono due – via subito o addio a giugno in scadenza di contratto – ed entrambe potrebbe avere delle ripercussioni sui protagonisti. Sull’, che in caso di cessione immediata dovrebbe poi trovare un sostituto all’altezza in grado di ...