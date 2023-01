Gautam Adani esce dal podio della classifica relativa agli uomini più ricchi del globo

(Di domenica 29 gennaio 2023)era considerato sino a qualche giorno fa la minaccia più seria alla leadership di Bernard Arnault nelladei Paperoni mondiali elaborata da Forbes. Nel corso delle ultime ore, però, il miliardario indiano è sceso dalla terza alla settima posizione, frutto dei 96 miliardi di dollari che continua a detenere nonostante gli eventi i quali hanno sbriciolato una parte significativasua fortuna. Cosa è accaduto per spingerlo fuori daldei miliardi globali?: cosa sta accadendo? Ad innescare la vicenda che sta polverizzando miliardi di dollari è stata una denuncia per frode nei confronti dida parte di una società di investimento statunitense. Le accuse contenute nel ...

Andamento misto alla Borsa di Bombay per le azioni delle societa' del gruppodi proprieta' del miliardario indiano, dopo che il conglomerato indiano ha risposto alle critiche della societa' di vendite allo scoperto statunitense Hindenburg Research in una confutazione di 413 pagine in cui parla di "...Lo scrivere Forbers tracciando alcune recensioni del top manager Jeff Bezos , il magnate indiano, presidente della holding multinazionaleGroup, ha ceduto il titolo di terza persona più ricca del mondo al fondatore di Amazon, Jeff Bezos . Il sorpasso è arrivato in seguito a ...

Incubo per il miliardario indiano Goutama Adani, che ha cercato di smentire le accuse mosse dallo short seller Hindenburg ...Il dramma Adani scatena ora i timori sulle banche più esposte ai guai alla holding indiana. Un altro articolo di Bloomberg riporta i nomi di quelle banche, che includono grandi colossi di Wall Street ...