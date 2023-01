Gatti si sta intristendo | il mercato di gennaio lo può salvare

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Federicoè un difensore di grande prospettiva, ma arrivare alla Juventus dal Frosinone può essere davvero un salto troppo grande. C’era interesse e curiosità quando la Juventus aveva deciso di acquistare Federicodal Frosinone già un anno fa, con la decisione di lasciarlo crescere senza problemi in Ciociaria che sembrava essere quella corretta. L’anno di Serie B con i gialloazzurri è stato estremamente positivo, anzi gli ha anche dato l’opportunità di essere nominato come il miglior giocatore di tutto il campionato cadetto, peccato che a Torino le cose non siamo proprio come nel Lazio. LaPresseIl ragazzo piemontese infatti non ha mai realmente avuto l’occasione di poter giocare con continuità in questo campionato e di sicuro non è stato un bene per il giocatore che non è mai riuscito a completare l’affiatamento con la squadra. Questo ...