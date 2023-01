Gasperini | “Il campionato è diventato la strada più corta per l’Europa”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) Bergamo. “Il primo gol è stata una bella azione, la squadra era cresciuta dopo aver corso qualche rischio all’inizio, ci vuole sempre la giocata giusta e lì siamo entrati bene da entrambe le parti dell’area”. Così esordisce Gian Pieronella conferenza stampa dopo il 2-0 della sua Atalanta sulla Sampdoria, una vittoria arrivata al termine di una partita “aperta fino all’ultimo”. “Le partite ora contano molto di più, l’attenzione delle squadre cresce, di solito in questo periodo c’è sempre più equilibrio. Sarà lunghissima, ci sono ancora 18 partite, è solo la prima del ritorno. Pensiamo partita per partita”, aggiunge il mister, che volge lo sguardo verso la trasferta con l’Inter di martedì: “Alla Coppa Italia ci teniamo, si gioca una partita secca martedì. Sembra quasi che per arrivare in Europa ora lapiùsia il ...