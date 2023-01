Gas | Nomisma | bollette verso -33% | 712 euro di risparmi

(Di domenica 29 gennaio 2023) ROMA – Con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio “dovremo avere un taglio del 33%” delle, dopo l’aumento del 23% di dicembre. E’ quanto stima Davide Tabarelli, presidente diEnergia, interpellato dall’Ansa in vista della variazione che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) comunicherà il 2 febbraio sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela. “Per la famiglia tipo si tratta di uno su base annua di 712per consumi tipo di 1400 metri cubi anno”, aggiunge Tabarelli. L'articolo L'Opinionista.

"è ipotizzabile un'ulteriore riduzione del 20%", aggiunge il presidente di Nomisma Energia, che sottolinea: "Si tratta di ottime notizie, ma non devono far dimenticare che la crisi non è finita e le ..."