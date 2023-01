Gas | Giorgetti | “Da inizio febbraio le tariffe per le bollette saranno circa il 40% in meno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da” i costi del gas possano scendere diil 40%, anche in bolletta. Lo ha detto il ministro all’Economia, Giancarlo, nel corso dell’evento Lombardia 2030 organizzato a Milano, al quale hanno partecipato che il ministro Salvini e il governatore uscente Fontana. “Stiamo anche lavorando a un meccanismo – proseguea un evento elettorale della Lega a Milano – per il quale si paghi a un prezzo che ho definito politico i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.