Gas | da febbraio bollette meno care del 40%

L'idea dell'Italia come hub energetico del Mediterraneo per redistribuire ilin Europa e creare ... e su questo insisterà anche nel prossimo Consiglio europeo del 9 - 10: "Il tema deve ..."Credo che a iniziole nuove tariffe saranno circa 40% in meno rispetto alle ultime". A ... Però mi sembra che le cose vadano un po' meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono, il mercato ...

"Bollette del gas giù del 40% da febbraio". E Giorgetti promette prezzi politici Today.it

Gas: Giorgetti, da inizio febbraio taglio del prezzo del 40% Agenzia ANSA

Bollette gas, Giorgetti: "A febbraio giù del 40%" Adnkronos

Gas, Giorgetti: "Da febbraio le bollette caleranno del 40%" la Repubblica

Bollette gas, Giorgetti: «A febbraio tagli del 40%». Saranno premiate famiglie e imprese che risparmiano ilmessaggero.it

«Credo che a inizio febbraio le nuove tariffe del gas saranno circa il 40% in meno rispetto alle ultime». Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, durante una tavola rotonda della Lega al ...(Adnkronos) - "Una riduzione delle tariffe del gas del 40% a gennaio equivarrebbe ad un risparmio sulla bolletta del gas pari a 845 euro a famiglia su base annua". Lo afferma il Codacons che, dopo le ...