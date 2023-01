Gas | clamoroso | Sta precipitando | cosa cambia da subito

(Di domenica 29 gennaio 2023) Certo, è ancora presto per cantare vittoria, ma la guerra energetica dichiarata da Mosca all'Unione europea si sta ritorcendo contro la Russia. Il pericolo di un razionamento dei consumi, infatti, complice il clima mite, è sempre più lontano, mentre quasi tutti gli Stati membri, a cominciare dall'Italia e dalla Germania, i più dipendenti dal gas russo, hanno avviato con successo un piano di diversificazione dei fornitori che li ha protetti dai ripetuti tagli dei flussi decisi dal Cremlino in risposta alle sanzioni. A pagarne il conto è stata soprattutto Gazprom. L'anno scorso le esportazioni del colosso energetico russo con i Paesi non appartenenti all'ex blocco sovietico sono crollate del 46% a 100,9 miliardi di metri cubi. Una riduzione dovuta principalmente all'Ue dal momento che le vendite in Cina sono cresciute a 15,3 miliardi di metri cubi. In particolare, i flussi verso i ...

Fino ad ora, le autorità hanno risposto a Valle con un'NO!' Il carcere di El Chipote ...

