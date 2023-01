Galliani regala la sua cravatta gialla a Palladino | svelato il motivo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Quella di oggi allo Juventus Stadium è una vittoria storica per il Monza: al primo anno di Serie A, infatti, la squadra brianzola riesce a vincere contro la Juventus sia all’andata che al ritorno. Dopo un avvio di stagione sotto tono, la società monzese decide di cambiare l’allenatore, chiamando Raffaelealla guida della squadra: una scelta che si è rivelata più che positiva, con il Monza che ora si trova all’undicesimo posto, a +13 dalla zona retrocessione. Juventus-Monza, il retroscena tra! Dopo il successo contro i bianconeri di Massimiliano Allegri,è stato intervistato ai microfoni di DAZN e lo stesso allenatore haun piccolo retroscena successo in occasione della gara.Monza “Ho fatto i complimenti al ...

TORINO. Una sconfitta storica. La Juventus perde con il Monza anche nella sfida di ritorno e cosìalla squadra di Berlusconi euna doppia impresa che in Serie A non si vedeva dal 1930, quando l'Inter nello stesso campionato vinse le prime due sfide contro i bianconeri. La sentenza ...Lautaro Martinez scaccia i fantasmi el'immediato riscatto all' Inter , dopo il deludente ... e in campo per vendicare lo sgarbo dell'andata, quando la neopromossa die Berlusconi la ...

Monza, il 2-0 alla Juventus "vale" una cravatta: Galliani regala la sua a Palladino TUTTO mercato WEB

Juve-Monza, Palladino e il regalo di Galliani: "Mantiene le promesse" Tuttosport

Palladino in diretta con la cravatta gialla di Galliani dopo Juve ... Fanpage.it

Calciomercato Monza, Galliani al lavoro: tre possibili operazioni in uscita Footballnews24.it

L'esultanza incontenibile di Galliani contro l'Inter: il labiale scatena i ... Fanpage.it

"Questa partita resterà nella storia, Allegri mi ha fatto i complimenti", le parole del tecnico dei brianzoli, ex della sfida ...ROMA, 29 GEN - "Oggi è stato tutto bello, emozionante: la vittoria, la grande prestazione dei ragazzi, i complimenti di Allegri alla fine e anche questa cravatta gialla che mi ha regalato Galliani". C ...