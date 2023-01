Gaffes | riforme e politica | addio Tavecchio - Sport - quotidiano net

(Di domenica 29 gennaio 2023) Carloè morto per le complicazioni di una polmonite bilaterale per la quale era stato ricoverato. Domani i funerali a Ponte di Lambro

Carlo Tavecchio è morto per le complicazioni di una polmonite bilaterale per la quale era stato ricoverato. Domani i funerali a Ponte di Lambro

E’ morto a 79 anni l’ex presidente della Figc, vero innovatore ma passato alla storia per l’esclusione choc dal Mondiale 2018 ...Si è spento a 79 anni Carlo Tavecchio, il presidente della Figc noto per le uscite razziste, per le riforme e per aver portato Conte in azzurro ...