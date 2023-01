Commenta per primoofferta per il prestito di Andre , 21enne centrocampista brasiliano della Fluminense, da parte del. Secondo la stampa inglese, il mediano è un obiettivo concreto.... ieri pomeriggio , Ivan Juric e Davide Vagnati sono stati protagonisti di unalite. Come ... La società granata sta infatti trattando con illa cessione di Sasa Lukic, giocatore che invece ...

Fulham, nuova offerta per un obiettivo in Brasile Calciomercato.com

Lukic può dire addio al Torino: il Fulham irrompe sul centrocampista ... numero-diez.com

Slitta l'inizio di Fulham-Tottenham: ecco l'incredibile motivo Corriere dello Sport

Storie di Calciomercato - L’aereo maledetto di Berbatov, quando il ... Goal Italia

Torino, nuova lite tra Juric e Vagnati: il motivo Calciomercato.com

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Non c’è stato il secondo round di quanto avvenuto in estate nel ritiro in Austria ma a Empoli, ieri pomeriggio, Ivan Juric e Davide Vagnati sono stati protagonisti di una nuova lite. Come riporta La S ...