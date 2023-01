Frosinone-Benevento | Serie B | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il campionato diB 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la ventiduesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida, in programma domenica 29 gennaio con inizio alle ore 16:15, mette di fronte allo stadio Benito Stirpe ildi Fabio Grosso e ildi Fabio Cannavaro. Il momento delle due squadre (Photo credit:Calcio)Ilha infilato la terza vittoria consecutiva nel turno scorso, espugnando col punteggio di 3-1 il campo del Brescia. Il match del Rigamonti si era messo male. E così la formazione di Fabio Grosso, richiamato dopo appena due partite con Alfredo Aglietti in panchina, è rimasti ferma con 25 punti, attualmente in tredicesima ...

