Forte esplosione nella notte a Ortona | a fuoco due tir | si pensa ad atto doloso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 29 gennaio 2023) Chieti - E' probabilmente di origine dolosa l'incendio che in serata ha interessato due tir, di proprietà di una ditta di autotrasporti, parcheggiati in un depositostrada comunale Villa Magna nel territorio del Comune di. I due mezzi hanno presoprovocando una fortissima. Le fiamme altissime hanno quasi raggiunto un ponte della Strada Statale 16 all'altezza di contrada Villa Magna. Per motivi di sicurezza i Vigili dele i Carabinieri hanno chiuso la SS16 deviando il traffico sulla strada provinciale. Secondo quanto si è appreso non ci sono persone coinvolte nell'incendio. Le fiamme hanno risparmiato un terzo tir. Allo spegnimento dell'incendio stanno lavorando 14 Vigili delcon l'impiego di 6 mezzi provenienti dal Comando provinciale di Chieti ...